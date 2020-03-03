«السيسي» يطالب قادة الجيش بالجاهزية لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي

القاهرة (صدى):

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة المصرية بمقر وزارة الدفاع بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

وأشاد الرئيس السيسي خلال الاجتماع وفقًا لبيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في البيان " إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد".