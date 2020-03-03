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الإمارات تعلن عن تعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي

عربية ودولية
Time منذ ساعة
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الإمارات تعلن عن تعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي

أبوظبي (صدى):
أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد القادم ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة و بذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لاشك في مضرة السهر على الجسم واعضائه الحيويه ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترحمني إذا صرت لما صار اليه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد
الله اكبر .. .. الحمد لله ، شرف الله البيت الحرام .. اطهر بقاع الارض ..
ابو محمد
الكل منهن شرس ويقول الزود عندي ، ولا يستسلم بسهوله ..