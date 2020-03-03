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الحقيل: مهمتنا في البلديات وطنية تقتضي تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1440
الحقيل: مهمتنا في البلديات وطنية تقتضي تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد

الرياض (صدى):
أعرب الوزير المغير ماجد الحقيل، عن اعتزازه وفخره بأن يكون بين منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح الوزير أنه وكافة الموظفين سيعملون سوياً لصناعة قصة نجاح هذا القطاع الحيوي في وطننا الغالي، ورسم مستقبل مدننا والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وشدد على أنه كله أمل وتفاؤل بأنه ومنسوبي الوزارة سيتمكنون معاً من البناء على منجزات الأمس للحاضر والغد، معتبراً أن مهمتهم في البلديات مهمة وطنية تقتضي تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وأعرب عن سعادته بمشاركة الموظفين لمعاليه بأفكارهم وتطلعاتهم عبر بريده الإلكتروني.

وجاء ذلك في رسالة وهدية فاجأ بها الحقيل كافة منسوبي البلديات، وقوبلت هذه المبادرة بتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرها منسوبو الوزارة لفتة مميزة ومبادرة إيجابية من الحقيل، تسهم في توطيد أواصر المحبة لصناعة قصة نجاح هذا القطاع الحيوي في وطننا الغالي، وتجسد الفكر القيادي الذي يتمتع به الوزير المغير ماجد الحقيل بما تضمنته من تأكيد على أهمية دور جميع الموظفين في تطبيق الخطط الإستراتيجية ورسم المستقبل والإسهام في تحقيق المنجزات، وتعزز من دافعهم للعمل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لاشك في مضرة السهر على الجسم واعضائه الحيويه ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترحمني إذا صرت لما صار اليه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد
الله اكبر .. .. الحمد لله ، شرف الله البيت الحرام .. اطهر بقاع الارض ..
ابو محمد
الكل منهن شرس ويقول الزود عندي ، ولا يستسلم بسهوله ..