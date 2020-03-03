إدارة تعليم محايل توقف العمل بالبصمة ابتداءً من يوم غد

أبها (صدى):

أعلنت إدارة التعليم في محايل عن إيقاف العمل بالبصمة ابتداءً من يوم غد، الأربعاء.

وكانت " صدى " قد رصدت عدة مطالبات بإلغاء البصمة، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.كما كشفت يوم أمس عن قيام وزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسة العامة للتحلية، بتعليق استخدام نظام البصمة الإلكترونية، وذلك بشكل مؤقت بسبب فيروس "كورونا" المستجد COVID19.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة التي تهدف إلى أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر انتشار "كورونا" المستجد؛ حيث اتخذت المؤسسة من خلاله قراراً يعلّق استخدام بصمة اليد، مؤقتاً، لإثبات الحضور والانصراف، ويكون إثبات الحضور والانصراف ببطاقة العمل أو بصمة الوجه.