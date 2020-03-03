بالفيديو.. ​بدر آل زيدان يعلن تعافيه من الاكتئاب

أميرة خالد (صدى):

كشف ​الإعلامي بدر آل زيدان​ عن سبب ابتعاده عن الساحة الإعلامية وعزلته خلال الفترة الماضية.

وأوضح، في عدة تغريدات، أنه كان يعاني من مرض الاكتئاب، مؤكدًا أن حالته الآن أصبحت أفضل.وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: في عام ٢٠١٧ مريت بحالة اكتئاب شديدة ، كنت عايش في دبي بعيد عن اهلي ووالدتي تحديداً ، وكنت شبه مستسلم لنمط حياة تعيس جداً ، كنت اهرب من ضغط العمل والتصوير وبعض النفسيات اللي حولي الى الاكل واللعب والاستمتاع بباقي اليوم .

وتابع في تغريدة أخرى: اختفيت عن العالم كالعادة ، وبدأت اصنع عادات جديدة ، نظمت اكلي وصرت اطبخ بنفسي، صرت انام ١٠ الليل اذان الفجر، اشتريت معدات رياضية بالبيت وصرت اتمرن عليها وبديت اتغير للأحسن.

وأكد أنه حاليا يتعافي وأن وضعه وحالته النفسية أصبحت أحسن مما كانت عليه من قبل.