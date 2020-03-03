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بالفيديو.. ​بدر آل زيدان يعلن تعافيه من الاكتئاب

فن وثقافة
Time منذ 23 ساعة
Views 2562
Comment 3
بالفيديو.. ​بدر آل زيدان يعلن تعافيه من الاكتئاب

أميرة خالد (صدى):
كشف ​الإعلامي بدر آل زيدان​ عن سبب ابتعاده عن الساحة الإعلامية وعزلته خلال الفترة الماضية.

وأوضح، في عدة تغريدات، أنه كان يعاني من مرض الاكتئاب، مؤكدًا أن حالته الآن أصبحت أفضل.وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: في عام ٢٠١٧ مريت بحالة اكتئاب شديدة ، كنت عايش في دبي بعيد عن اهلي ووالدتي تحديداً ، وكنت شبه مستسلم لنمط حياة تعيس جداً ، كنت اهرب من ضغط العمل والتصوير وبعض النفسيات اللي حولي الى الاكل واللعب والاستمتاع بباقي اليوم .

وتابع في تغريدة أخرى: اختفيت عن العالم كالعادة ، وبدأت اصنع عادات جديدة ، نظمت اكلي وصرت اطبخ بنفسي، صرت انام ١٠ الليل اذان الفجر، اشتريت معدات رياضية بالبيت وصرت اتمرن عليها وبديت اتغير للأحسن.

وأكد أنه حاليا يتعافي وأن وضعه وحالته النفسية أصبحت أحسن مما كانت عليه من قبل.

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أحدث التعليقات

ابوشقر
نصف علمك .... ياعرفج وقاحة وقلة ادب ونفاق زاد عن حده .... من انت ....?
الشمالي
اتوقع انو فيه سابق معرفه وعلاقه بينهم والله اعلم مستحيل الشاب يتجراء على البنت بالكلام والغزل من الباب للطاقه اصلا واضح انها مبسوطه
نجاة محمد
جزاك الله كل خير
رائد
لو يتغير أسم العنوان يكون أفضل لأن الفتاة مبسوطة بالكلام و متقبلة لذلك لا يسمى معاكسة أو تحرش و أنما يسمى قلة أدب بين الطرفين
عادل الكلباني[email protected]@... ... ... .قاآآآآهرهم😉👌
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

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