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الأعداد السابقة للصحيفة

" ترامب " لـ " السيسي " : واشنطن ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

Time منذ شهر
Views 2034
" ترامب " لـ " السيسي " : واشنطن ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

واشنطن (صدى):
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن واشنطن مستمرة في جهودها للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

من جانبه؛ الرئيس السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكداً سيادته استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.

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أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

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