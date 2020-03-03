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اخبار رياضية
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عالم المرأة
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فن وثقافة
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الخبر في صورة
شمس: كل شيء مقلوب ومعكوس
الخبر في صورة
منذ ساعة
1436
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أحدث التعليقات
ابو محمد
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد
الله يستر ، جهود يشكرون عليها .. والحامي الله سبحانه ... .. المشكله في المايكرفون ، تحه قريب من فم الشخص ثم تاخذ نفس عميق عند بدء السؤال ، وهذا خطير .. فيما اراه ...
الراقي=-=
كل تراب انت وإيران الفارسية النجسة ولو إنت بالسعودية يا ذيل الكلب كان تأكل النعال كل يوم مثل ما أكلها أسيادك المجوس ذوي العمائم
البرفسور حنس
شيعة الجويت سرطان ينخرها من حيث لا تعلم..اقترح عليها فتح باب التجنيس لاخوانهم من قلب الجزيره العربيه خاصه الحنسات واعطائهم ميزات لتشجيعهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه