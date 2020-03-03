calendar

شمس: كل شيء مقلوب ومعكوس

الخبر في صورة
Time منذ ساعة
Views 1436
Comment 2
شمس: كل شيء مقلوب ومعكوس
Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

«ساما» تخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء
«ساما» تخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء
Time منذ 9 دقائق Views 1182
خالد النمر: السهر عدو لدود للضغط
خالد النمر: السهر عدو لدود للضغط
Time منذ 10 دقائق Views 1237
بالفيديو.. محمد عبده يغني وأحلام ترقص في عرس احد من شيوخ الإمارات
بالفيديو.. محمد عبده يغني وأحلام ترقص في عرس احد من شيوخ الإمارات
Time منذ 13 دقيقة Views 1052
وفاة الشيخ عبدالعزيز الربيعة
وفاة الشيخ عبدالعزيز الربيعة
Time منذ 15 دقيقة Views 1546
شرطة الرياض تحصر الاشتباه في 4 مواطنين قاموا بالسطو على إحدى مركبات نقل الأموال
شرطة الرياض تحصر الاشتباه في 4 مواطنين قاموا بالسطو على إحدى مركبات نقل الأموال
Time منذ 21 دقيقة Views 1324
«الربيعة» يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا الجديد
«الربيعة» يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا الجديد
Time منذ 30 دقيقة Views 1238
بالفيديو.. شاكيرا في أول ظهور لها قبل الشهرة
بالفيديو.. شاكيرا في أول ظهور لها قبل الشهرة
Time منذ 35 دقيقة Views 1176
الوعي بسلامة الغذاء
الوعي بسلامة الغذاء
Time منذ 36 دقيقة Views 83
عضو شرف نصراوي يتكفل بعلاج لاعب الهلال عبدالله عطيف بعد إصابته
عضو شرف نصراوي يتكفل بعلاج لاعب الهلال عبدالله عطيف بعد إصابته
Time منذ 37 دقيقة Views 1898
الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي (فيديو)
الأمير منصور بن مشعل يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي (فيديو)
Time منذ 46 دقيقة Views 1852

أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد
الله يستر ، جهود يشكرون عليها .. والحامي الله سبحانه ... .. المشكله في المايكرفون ، تحه قريب من فم الشخص ثم تاخذ نفس عميق عند بدء السؤال ، وهذا خطير .. فيما اراه ...
الراقي=-=
كل تراب انت وإيران الفارسية النجسة ولو إنت بالسعودية يا ذيل الكلب كان تأكل النعال كل يوم مثل ما أكلها أسيادك المجوس ذوي العمائم
البرفسور حنس
شيعة الجويت سرطان ينخرها من حيث لا تعلم..اقترح عليها فتح باب التجنيس لاخوانهم من قلب الجزيره العربيه خاصه الحنسات واعطائهم ميزات لتشجيعهم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ايوه