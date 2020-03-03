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معهد إعداد القادة يعلن عن برنامج الماجستير في الإدارة الرياضية بالتعاون مع ISDE

اخبار رياضية
Time منذ 8 دقائق
Views 1088
معهد إعداد القادة يعلن عن برنامج الماجستير في الإدارة الرياضية بالتعاون مع ISDE

طلال الغامدي (صدى):
أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن برنامج " الماجستير في الإدارة الرياضية " بالتعاون مع ISDE لمنسوبي الوزارة والرياضيين، وذلك من منطلق حرص المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتحسين الأداء الرياضي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد عبدالله بن فيصل حماد مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، إن برنامج الماجستير يعتبر من خطط وإستراتيجيات المعهد في سبيل تطوير الرياضة السعودية من خلال تمكين المنتمين للقطاع بالمعارف الرياضية عن طريق الدبلومات والبرامج سعيا لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة من خلال دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجيهات سمو وزير الرياضة، وأن هناك برامج ماجستير أخرى في تخصصات التسويق والقانون والإعلام والطب الرياضي سنعلن عنها في الأيام المقبلة.

وقال: المعهد سبق وأن وقع أكثر من 40 إتفاقية مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية للأستفادة من تجاربهم الناجحة، وبرامج الماجستير مع ISDE هو امتداد لتلك الشراكات التي نتمنى أن تكون عامل مهم ومساعد في دفع الحركة الرياضية في المملكة.

ويمكن التسجيل على البرنامج من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
صعوباتهم ماتخلص ..
ابو محمد
باالتوفيق ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يمكن تقول خلاص من الأخبار الشينه حتى في زمننا ما سوينها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
على حسب الزوج ان كان كفو مراح يجيها شي ويتكاتفون يسندها وهي كذالك وكذا سنه الحياه لكن ان كان اكتآاب بنفسه هنا البلشه😊😂