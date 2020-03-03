شاب يقتل ابن عمه بعد تحرشه بشقيقته

القاهرة (صدى):

اعتراف شاب مصري بقتل ابن عمه، في تحرش الأخير بشقيقة المتهم، بعدما أبلغت الفتاة شقيقها، الذي قرر الانتقام، فأمسك سكين المطبخ، وتوجه إليه، وعندما شاهده عاجله بعدة طعنات قاتلة.

وكشفت التحريات، حدوث مشاجرة ومصابين ومتوفي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز، وتبين أن المعركة حدثت بين أبناء عمومة، بسبب التحرش بشقيقة أحدهم، وأن منفذ الجريمة عامل سدد عدة طعنات منها طعنة في الرقبة، أحدثت أصابة بالغة، ونزيف حاد في جسد نجل عمه فتوفي إثرها.

وتبين من تحريات المباحث، وجود خلاف سابق بين الطرفين لمعاكسة المجني عليه، ابنة عمه، ومحاولة التحرش بها، وعندما شرحت الفتاة العشرينية تفاصيل ما تعرضت له لشقيقها، استشاط غضبًا وقرر الانتقام من ابن عمه.

وتوجه للتشاجر معه في منزله، وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربًا، قبل وصول الشرطة إلى مسرح الجريمة، لكنه سقط في أيدي المباحث، بعد ساعات قليلة من الحادث.