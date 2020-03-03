calendar

شاب يقتل ابن عمه بعد تحرشه بشقيقته

منوعات
Time منذ 13 ساعة
Views 2655
Comment 3
شاب يقتل ابن عمه بعد تحرشه بشقيقته

القاهرة (صدى):
اعتراف شاب مصري بقتل ابن عمه، في تحرش الأخير بشقيقة المتهم، بعدما أبلغت الفتاة شقيقها، الذي قرر الانتقام، فأمسك سكين المطبخ، وتوجه إليه، وعندما شاهده عاجله بعدة طعنات قاتلة.

وكشفت التحريات، حدوث مشاجرة ومصابين ومتوفي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز، وتبين أن المعركة حدثت بين أبناء عمومة، بسبب التحرش بشقيقة أحدهم، وأن منفذ الجريمة عامل سدد عدة طعنات منها طعنة في الرقبة، أحدثت أصابة بالغة، ونزيف حاد في جسد نجل عمه فتوفي إثرها.

وتبين من تحريات المباحث، وجود خلاف سابق بين الطرفين لمعاكسة المجني عليه، ابنة عمه، ومحاولة التحرش بها، وعندما شرحت الفتاة العشرينية تفاصيل ما تعرضت له لشقيقها، استشاط غضبًا وقرر الانتقام من ابن عمه.

وتوجه للتشاجر معه في منزله، وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربًا، قبل وصول الشرطة إلى مسرح الجريمة، لكنه سقط في أيدي المباحث، بعد ساعات قليلة من الحادث.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

جهات حكومية وشركات خاصة توقف العمل بـ«الصمة» وتمنع السلام بـ «اليد»
جهات حكومية وشركات خاصة توقف العمل بـ«الصمة» وتمنع السلام بـ «اليد»
Time منذ دقيقة Views 1060
بايدن يحرز تقدمًا كبيرًا على لساندرز
بايدن يحرز تقدمًا كبيرًا على لساندرز
Time منذ 4 دقائق Views 1120
قرصنة تتسبب في خسارة شركة مليون درهم
قرصنة تتسبب في خسارة شركة مليون درهم
Time منذ 16 دقيقة Views 1269
اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها
اليابان تؤكد إقامة الأولمبياد في موعدها
Time منذ 24 دقيقة Views 1295
«التعليم» تقرر إيقاف نظام البصمة والعودة للسجلات الورقية بسبب كورونا
«التعليم» تقرر إيقاف نظام البصمة والعودة للسجلات الورقية بسبب كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 1678
مهاجم الشباب يطلب الانتقال
مهاجم الشباب يطلب الانتقال
Time منذ ساعة Views 2712
مقطع كارثي لحفر قبور جماعية بإيران لدفن ضحايا كورونا
مقطع كارثي لحفر قبور جماعية بإيران لدفن ضحايا كورونا
Time منذ ساعة Views 2092
حالات يسقط فيها حق المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم
حالات يسقط فيها حق المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم
Time منذ ساعة Views 1918
إفتاء الإمارات تحرم على المشتبه إصابتهم بكورونا التواجد في المساجد
إفتاء الإمارات تحرم على المشتبه إصابتهم بكورونا التواجد في المساجد
Time منذ ساعة Views 1586
أمريكا تعلن عن تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا
أمريكا تعلن عن تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1987

أحدث التعليقات

faeiz
وأنتوا ماشاء الله كل شوي جايبين خبر للمتخلفه هذي عيب عليكم أستحوا عالعموم الله يشفيها ويهديها ويهدي كل اللي عقولهم متنكه
QLQ
... اللهم لا شماته
عِــمٌــرٌ
العنوان يحرض على التعصب الرياضي فيه كلمات مناسب
عابر
صدقت يالمواطن عربي
اوراق الخريف
شباب المملكة أثبتوا تفوقهم في جميع المجالات