لجنة متابعة مستجدات كورونا تطمئن الجميع عن حالة المواطن المصاب

وأبانت اللجنة أن هذا الإجراء ليس خاصاً بهذه الحالة فقط وإنما هو إجراء وقائي متبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائياً, وسيستمر العزل والحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له والاطمئنان الكامل على حالته, موضحة بأنها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية وأن عمليات رصد حالات الاشتباه مستمرة يومياً وستستمر في الإعلان عند ظهور أي حالة إيجابية أولاً بأول والتعامل مع هذه الحالات سيكون بكامل القدرات والموارد التي سخرتها الدولة للتعامل معهامن أسرة وقدرات بغرف العزل والمستشفيات المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.
وشددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات, مؤكدةً أنهم يراقبون التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.