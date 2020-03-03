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لجنة متابعة مستجدات كورونا تطمئن الجميع عن حالة المواطن المصاب

الاخبار المحلية
Time منذ 38 دقيقة
Views 1403
لجنة متابعة مستجدات كورونا تطمئن الجميع عن حالة المواطن المصاب

الرياض (صدى):
عقد بمقر هيئة الغذاء والدواء ظهر اليوم, الاجتماع الثالث عشر للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا ، حيث طمأنت اللجنة الجميع بأن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كوررنا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة, حيث يتم رعايته بأفضل مستوى, وكذلك رعاية أسرته وجميع المخالطين له، لافتة الانتباه إلى أنه جرى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، حيث جرى حصر 70 مخالطاً له والوصول لهم والاطمئنان على صحتهم, كما جرى التعامل معهم سواءً بالحجر الصحي أو العزل أو الحجر المنزلي وفقاً لأوضاعهم الصحية بحسب المعايير المعتمدة.

وأبانت اللجنة أن هذا الإجراء ليس خاصاً بهذه الحالة فقط وإنما هو إجراء وقائي متبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائياً, وسيستمر العزل والحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له والاطمئنان الكامل على حالته, موضحة بأنها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية وأن عمليات رصد حالات الاشتباه مستمرة يومياً وستستمر في الإعلان عند ظهور أي حالة إيجابية أولاً بأول والتعامل مع هذه الحالات سيكون بكامل القدرات والموارد التي سخرتها الدولة للتعامل معهامن أسرة وقدرات بغرف العزل والمستشفيات المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.

وشددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات, مؤكدةً أنهم يراقبون التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
صعوباتهم ماتخلص ..
ابو محمد
باالتوفيق ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يمكن تقول خلاص من الأخبار الشينه حتى في زمننا ما سوينها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
على حسب الزوج ان كان كفو مراح يجيها شي ويتكاتفون يسندها وهي كذالك وكذا سنه الحياه لكن ان كان اكتآاب بنفسه هنا البلشه😊😂