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شاهد.. طريقة ضبط مخالفات الذوق العام من قبل الحراسات الأمنية

الاخبار المحلية
Time منذ 10 دقائق
Views 1232
شاهد.. طريقة ضبط مخالفات الذوق العام من قبل الحراسات الأمنية

الرياض (صدى):
كشف المحامي والمستشار القانوني، أحمد الحميد، عن الطريقة التى ستتولى بها شركات الحراسات الأمنية عملية ضبط مخالفات الذوق العام.

وأوضح أن قرار سمو وزير الداخلية نص على أنه في الوزارت والجهات الحكومية تقوم شركات الحراسات الأمنية بضبط هذه المخالفات وتوقيع الغرامة بشأنها، لافتا إلى أنه من حق من وقع عليه المخالفة أن يتظلم في المحكمة الإدارية التابعة للمنطقة التى يسكن بها.

وأكد أن لائحة الذوق العام الصادرة من مجلس الوزراء معممة ومطبقة على كافة مناطق المملكة، لافتا إلى أن من ضمن ما نصت عليه اللائحة على ألا يكون صوت الموسيقى داخل المولات التجارية مرتفعة بشكل يسبب إزعاج للآخرين، كما لا يجب أن يكون صادر في أوقات الصلاة.

وأضاف أنه في حال مخالفة ذلك يتم فرض عقوبة على المخالفين، تتمثل في غرامة تتراوح قيمتها من 50 إلى 5000 ريال، على أن يتم مضاعفة هذه العقوبة في حال التكرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
صعوباتهم ماتخلص ..
ابو محمد
باالتوفيق ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يمكن تقول خلاص من الأخبار الشينه حتى في زمننا ما سوينها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
على حسب الزوج ان كان كفو مراح يجيها شي ويتكاتفون يسندها وهي كذالك وكذا سنه الحياه لكن ان كان اكتآاب بنفسه هنا البلشه😊😂