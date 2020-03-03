منع مواطني 10 دول من دخول الكويت بدون شهادة معتمدة

خالد الظفيري (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه يجب على الركاب القادمين من عشر دول تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها إنها عمّمت لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان بإجراء فحص طبي (شهادة -PCR) يؤكد خلوهم من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم للبلاد.

وشددت الإدارة أن يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة دول الكويت، مضيفة أنه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وذكرت أن التعميم سيطبق من 8 مارس الجاري مبينة أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنين الكويتيين إذ ستطبق عليهم اجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية