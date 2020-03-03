خطر " كورونا " يتجاوز حد الإصابة

لندن (صدى):

يستمر ارتفاع عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورون الجديد حول العالم، إذ تجاوز عدد القتلى ثلاثة آلاف، فيما انتشر في أكثر من ستين دولة.

لكن تقرير بريطاني، لفت النظر إلى أن كورونا يتسبّب بما هو أخطر من الإصابة، أي الهستيريا، إذ أنه تم إلغاء بعض الاحتفالات أو الفعاليات المقامة، كما دفع بالبعض إلى إلغاء مجالس العزاء، وإغلاق العديد من المصانع وتأثرت أسواق المال؛ بسبب الأخبار المتداولة عن انتشار الفيروس وإعلان العديد من المدن عبر العالم مناطق مغلقة بسبب تفشيه، حتى أن العديد من المواطنين إلى مراكز التسوق لشراء الأغذية التي يمكن تخزينها استعدادا لأي حجر صحي محتمل.

وأوضح تقرير مجلة " ذ سبيكتاتور " البريطانية، أن الأرقام الخاصة بضحايا كورونا جعلت العديد من رواد التواصل الاجتماعي يحذرون من انقلاب الإجراءات الوقائية إلى حالة من الهستيريا.

وأكد أنه يجب على المرء أن يعرف الحدود بين اتخاذ إجراءات الوقاية، والحذر من جهة والدخول في حالة هستيريا والذعر من جهة أخرى.