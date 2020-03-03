إجراءات صرف دعم حساب المواطن لـ«مفصولي العمل»

الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المطلوبة لصرف الدعم للمفصولين من أعمالهم، والبيانات المطلوبة للاستحقاق.

ويأتي ذلك ردًا على تساؤلًا من أحد متابعيه، قال فيه: «تعرضت للفصل من عملي؛ فهل أعدّل مصدر الدخل في بياناتي المدرجة بالبرنامج وأسجل حالتي الوظيفية على أني «لا أعمل».

وقال «حساب المواطن»، إنه في حال حدوث أي تغيير على البيانات الخاصة بطلب الحصول على الدعم؛ يجب على المواطن التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال حسابه، وتسجيل تفاصيل الطلب.

وأضاف : ثم الإفصاح عن الدخل، وتغيير الحالة الوظيفية إلى «لا توجد وظيفة»، والانتقال إلى أيقونة «الإجراءات»، وحذف «الدخل» والضغط على أيقونة «حفظ»، على أن يتم دراسة بيانات طالب الدعم، والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.