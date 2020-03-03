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فوز العتيبي: الزواج المدني معقد جدا والشرعي هو الأنسب

منوعات
Time منذ 16 ساعة
Views 1685
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فوز العتيبي: الزواج المدني معقد جدا والشرعي هو الأنسب

أميرة خالد (صدى):
استمرارًا لسلسلة تصريحاتها الخاصة بالزواج وتأييدها لزواج القاصرات، أوضحت فوز العتيبي الفرق بين عقد الزواج الشرعي والمدني.

وأكدت " العتيبي " ، أن عقد الزواج الشرعي مجرد عقد يبيح إعلان العلاقة والسلامة من المجتمع والمسائلة القانونية، مضيفة أن عقد الزواج المدني عقد مختلف ومعقد جداً.

وأضافت: " عشان كذا يأجلونه أحيانا لين يجيهم أطفال ويتأكدون أنهم متفقين لأن خلافهم يعني تقاسم كل ما تملك من ثروة وهذا مالا يوجد أصلا في العقد الشرعي " .

وتابعت : " وبمجرد حلها يكون الزواج الشرعي خيار سليم ومناسب لمجتمعنا لأنه غير معقد مثل الغرب ولا عاد هو هم و نكد مثل النماذج السابقة بحيث تقدر المرأة والرجل عندنا يعيشون علاقة عاطفية جميلة وسليمة لا يتوارون فيها خوفاً من المجتمع أو المسائلة القانونية " .

وأردفت : " نجي لمشاكل إجراءات الطلاق عندنا اللي حلولها سهلة، بطء إجراءات الطلاق، تسهيلها يحل المشكلة، اسم مطلقة أو ثيب، إلغاءه يحل المشكلة وصل الله وبارك صار كذا الزواج حلو ومو معقد ولا هم ونكد " .

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