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تفاصيل الجلسة الأولى من النظر في قضية وسيم يوسف

عربية ودولية
Time منذ ساعة
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تفاصيل الجلسة الأولى من النظر في قضية وسيم يوسف

أبوظبي (صدى):
‏‎قررت محكمة جنايات أبوظبي، بعد جلستها الأولى اليوم، من جلسات محاكمة وسيم يوسف، بتهم نشر الكراهية والعنصرية، تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

وطالبت النيابة بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات، بتهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وقرر المتهم أنه لم يوكل محام للدفاع عنه، رغم تقديم المدعي بالحق المدني لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدة محاميين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى مصدق عليها من الكاتب العدل.

ورفض المتهم خلال الجلسة انتظار توكيل محام للدفاع عنه، واثقا في قدرته على الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ، سيتم حجز القضية للحكم، فوافق على حجز القضية للحكم.

ونفي المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، وأنه لم يقصد إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري كان القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، ولفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته قصد به تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين».

وطلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐