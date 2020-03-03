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طبيب في دعوى تطليق: بتستغل جمالها للزواج كل سنة عشان مصلحتها

منوعات
Time منذ 19 ساعة
Views 1831
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طبيب في دعوى تطليق: بتستغل جمالها للزواج كل سنة عشان مصلحتها

القاهرة (صدى):
في قضية غريبة من نوعها ، رفع طبيب مصري دعوى قضائية لتطليق زوجته بعد عام واحد لأسباب غريبة .

وأكد الزوج أنه اكتشف أن زوجته تستغل جمالها للزواج كل عام من أجل تحقق اهداف مادية بالحصول على الهدايا والأموال .

وقال أنه تزوجها بعدما ترددت على عيادة الأسنان وكانت تأتي دون أسباب بعدما تم علاجها ، فاشتعلت بينهما شرارة الحب حتى تزوجا بعد أشهر قليلة .

وأضاف : فوجئت بطلبها للهدايا بشكل دائم وتأخذ مني اموال كثيرة ولا تنفقها على البيت ، وعندما أسألها تقول أنها تنفقها على لوازمها الشخصية ثم ألحت على أن اكتب لها عيادتي بإسمها .

وتابع أنه سمع عن زيجاتها السابقة من أكثر من شخص ، وعندما واجهها أنكرت وتركت منزل الزوجية بلا رجعة ، ليقرر اللجوء للمحكمة .

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faeiz
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... اللهم لا شماته
عِــمٌــرٌ
العنوان يحرض على التعصب الرياضي فيه كلمات مناسب
عابر
صدقت يالمواطن عربي
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