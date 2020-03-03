طبيب في دعوى تطليق: بتستغل جمالها للزواج كل سنة عشان مصلحتها

القاهرة (صدى):

في قضية غريبة من نوعها ، رفع طبيب مصري دعوى قضائية لتطليق زوجته بعد عام واحد لأسباب غريبة .

وأكد الزوج أنه اكتشف أن زوجته تستغل جمالها للزواج كل عام من أجل تحقق اهداف مادية بالحصول على الهدايا والأموال .

وقال أنه تزوجها بعدما ترددت على عيادة الأسنان وكانت تأتي دون أسباب بعدما تم علاجها ، فاشتعلت بينهما شرارة الحب حتى تزوجا بعد أشهر قليلة .

وأضاف : فوجئت بطلبها للهدايا بشكل دائم وتأخذ مني اموال كثيرة ولا تنفقها على البيت ، وعندما أسألها تقول أنها تنفقها على لوازمها الشخصية ثم ألحت على أن اكتب لها عيادتي بإسمها .

وتابع أنه سمع عن زيجاتها السابقة من أكثر من شخص ، وعندما واجهها أنكرت وتركت منزل الزوجية بلا رجعة ، ليقرر اللجوء للمحكمة .