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إعدام قيادي داعشي اغتصب فتاة إيزيدية

عربية ودولية
Time منذ ساعة
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إعدام قيادي داعشي اغتصب فتاة إيزيدية

بغداد (صدى):
قضت محكمة جنايات في بغداد، بالإعدام شنقًا بحق الإرهابي المكنى " أبو همام " ، إذ أُدين بتهمة اغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمحافظة نينوى العراقية.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، إن " المشتكية الإيزيدية أهداها ‏التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على إصابته بجراح في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية " .‏

وأضاف أن " المحكمة حكمت على الإرهابي بالإعدام شنقا وفقا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 " .

وكشف تقرير للأمم المتحدة، أن داعش ارتكب " عمليات اغتصاب ارتكبت بحق نساء، وخاصة بعد خطف عشرات آلاف الفتيات الإيزيديات، و أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐