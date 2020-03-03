إعدام قيادي داعشي اغتصب فتاة إيزيدية

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، إن " المشتكية الإيزيدية أهداها التنظيم الإرهابي إلى المجرم كسبية مكافأة له على إصابته بجراح في إحدى المعارك مع القوات الأمنية العراقية " .
وأضاف أن " المحكمة حكمت على الإرهابي بالإعدام شنقا وفقا لأحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 " .
وكشف تقرير للأمم المتحدة، أن داعش ارتكب " عمليات اغتصاب ارتكبت بحق نساء، وخاصة بعد خطف عشرات آلاف الفتيات الإيزيديات، و أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف " .