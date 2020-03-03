بالفيديو.. صحفي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي بعد كشف فضائحه مع الإرهاب

ماجد القزيز (صدى):

في فضيحة قطرية جديدة ، يواجه بنك قطر الإسلامي دعوى قضائية تقدم بها صحفي أمريكي مؤكداً تمويله للجماعات الإرهابية .

وقال في فيديو له : القضية التي رفعتها ضد بنك قطر الإسلامي أكدت فيها بأنهم قدموا خدمات مالية لإبقاء هذه الجماعات الإرهابية التي أسرتني وهي "جبهة النصرة " ، و" أحرر الشام " ، وتزويدها بما يكفي من المال لتستمر بالفتال .

وأكد أن بنك قطر الإسلامي فعل ذلك بعدة طرق أحدها تقديم 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية ، ومنحهم 8 حسابات في البنك ، وتلك المؤسسة الخيرية لها دور كبير في دعم الإرهاب منذ أن قام "بن لادن " بشكر قائدها عام 1993 م .

وأضاف :ةطلبوا من شخص اسمه " الكابي " لفتح حساب في البنك بإسم ابنه لتمد جبهة النصرة بالأموال ، ونجح في ذلك إذ كان يستخدم التواصل الإعلامي لجمع تبرعات باسم بنك قطر الإسلامي ويتم إعادة إرسالها لجبهة النصرة .