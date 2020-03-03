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بالفيديو.. صحفي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي بعد كشف فضائحه مع الإرهاب

عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 1460
بالفيديو.. صحفي أمريكي يقاضي بنك قطر الإسلامي بعد كشف فضائحه مع الإرهاب

ماجد القزيز (صدى):
في فضيحة قطرية جديدة ، يواجه بنك قطر الإسلامي دعوى قضائية تقدم بها صحفي أمريكي مؤكداً تمويله للجماعات الإرهابية .

وقال في فيديو له : القضية التي رفعتها ضد بنك قطر الإسلامي أكدت فيها بأنهم قدموا خدمات مالية لإبقاء هذه الجماعات الإرهابية التي أسرتني وهي "جبهة النصرة " ، و" أحرر الشام " ، وتزويدها بما يكفي من المال لتستمر بالفتال .

وأكد أن بنك قطر الإسلامي فعل ذلك بعدة طرق أحدها تقديم 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية ، ومنحهم 8 حسابات في البنك ، وتلك المؤسسة الخيرية لها دور كبير في دعم الإرهاب منذ أن قام "بن لادن " بشكر قائدها عام 1993 م .

وأضاف :ةطلبوا من شخص اسمه " الكابي " لفتح حساب في البنك بإسم ابنه لتمد جبهة النصرة بالأموال ، ونجح في ذلك إذ كان يستخدم التواصل الإعلامي لجمع تبرعات باسم بنك قطر الإسلامي ويتم إعادة إرسالها لجبهة النصرة .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐