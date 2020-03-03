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الأردني المصاب بكورونا يحكي تفاصيل اكتشاف مرضه: «أشعر بتحسن بدون دواء»

عربية ودولية
Time منذ ساعتين
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الأردني المصاب بكورونا يحكي تفاصيل اكتشاف مرضه: «أشعر بتحسن بدون دواء»

عمان (صدى):
قال محمد عبدالحليم الحياري، المصاب الأردني بعدوى كورونا، إن تفاصيل اكتشافه لمرضه كانت غريبة، خصوصا وأن كل التحاليل لم تظهر أي تأثر في البداية.

وأوضح أنه شعر بإرهاق وارتفاع درجة حرارته عقب عودته من إيطاليا إلى بلاده، فذهب لمستشفى خاص في عمان، وبعد الفحوصات أخبره الأطباء، أنه مصاب بالتهاب في القصبات، والأمر لا يحتاج بقائه في المستشفى.

وأضاف أن ارتفاع الحرارة ازداد في اليوم التالي، فراجع المستشفى، فأخبروه بأن عليه التوجه إلى مستشفى الأمير حمزة على الفور، وبالفعل أجروا له الفحوصات ولم يطلبوا منه البقاء.

واستكمل أنه في اليوم التالي وجد اتصالا من المستشفى يطلبوا منه ضرورة العودة، وعند وصوله تم التحفظ عليه.

وأكد المصاب الأردني أن المستشفى لم تقدم له أي دواء إلا أنه لم يعد يشعر بالأعراض مثل الإرهاق وارتفاع درجة الحرارة، ويشعر حاليا بتحسن معتقدا أن الأمر يعتمد على مناعة الشخص المصاب.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بدران
اكيد المدرسة في القطيف المهم انها بأحد مدن المنطقة الشرقية يجب ان يحاسب هذا الغبي كيف ذهب لايران وهو ممنع السفر لها يجب عقابة بفصلة من الوظيف ويكون درس لغير ممن يحاولون السفر لايران
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماتنلام بعد ماتزوجت ذاقت شي بحياتها ماذاقته وحبت الخير للبنات😉 حب لأختك المسلمه ماتحب لنفسك 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عائلة الطفل هم من تسبب في موته وباالرغم من ذلك يكافئون سبحان الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحووووول😐