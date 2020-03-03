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بالفيديو.. إهمال مستشفى يتسبب في استئصال رحم مواطنة عشرينية وصحة الباحة تصدر بيان

الاخبار المحلية
Time منذ 16 دقيقة
Views 1346
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بالفيديو.. إهمال مستشفى يتسبب في استئصال رحم مواطنة عشرينية وصحة الباحة تصدر بيان

الباحة (صدى):
تعرضت مواطنة لخطأ طبي بإحدى المستشفيات الخاصة في بلجرشي بالباحة أثناء خضوعها لعمليتي ولادة قيصرية وإزالة فتاق أسفر عن حرمانها من الإنجاب مع استئصال الرحم فضلاً عن معاناتها الأليمة وتعرض حياتها للخطر .

وكشف زوج المواطنة "عيسى الزهراني " معاناة زوجته ، مشيراً إلى أن التحاليل أكدت سلامتها قبل إجراء العمليتين وأنها وضعت الطفل بسلام ، إلا أنه فوجئ بتدهور حالتها عقب الجراحة وسط رفض الطبيب التجاوب معها .

وأكد أن زوجته "أبرار" تعرضت لنزيف حاد حتى كان دمها على أرض الغرفة ولم تتوفر بالمستشفى أكياس دم مع رفض الطبيب نقلها لمستشفى آخر ،ثم وافق بعد إلحاح شديد حيث كانت المريضة في حالة يرثى لها .

وما زاد الأمر سوء أنها تعرضت لسقوط جهاز التنفس أثناء نقلها بالإسعاف على بطنها ، مشيراً إلى أنها تخضع الآن للتنفس الصناعي بالمستشفى الثاني ، مطالباً بالتحقيق بالإهمال الذي تعرضت له .

من جانبها ، أكدت "صحة الباحة " أنها تحقق في الواقعة ولن تتهاون في محاسبة المستشفى والكادر الصحي الذي باشر الحالة ، مشيرة إلى أن المريضة تخضع الآن للعلاج بمستشفى الملك فهد بعد وصولها في حالة حرجة جداً يوم 1/ 7 / 1441 هـ .

كما أكدت أن المريضة حالتها الآن مستقرة من ناحية النزيف ومن ناحية السيولة بالدم ، وانها على أنبوب تنفس اصطناعي حتى استقرار التنفس بمشيئة الله .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
M-512
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ❤🌷🥺 ، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسأل الله العلي أن يرحم كل نفس طيبة وتخاف {الله} عزوجل.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
M-512
يعلمها السواقة وهي بحظنه💔😂🤣🙈 ههخخخ، طيب روح للبر ولا روح لمكان نائي مو قدام الناس 🤡🙈🤣😭🤡