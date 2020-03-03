مأساة زوج خانته زوجته مع صديقه بعد حب 4 سنوات

القاهرة (صدى):

تعرض زوج مصري، إلى قصة زواج مأساوي، تحولت من حب ٤ سنوات وزواج ثم طفلين، إلى سجن وخيانة وإذلال.

وقال الزوج أنه كان مثل أي شاب يتمنى الاستقرار وتكوين حياة سعيدة ولم يكن يعرف أن الأيام تخبىء له ما هو أسوأ.

وأوضح خلال شكوته أمام قاضى محكمة الأسرة بإحدى محافظات الصعيد بمصر، أن بداية زواجه كان كل شيء على ما يرام، حتى تعرف على صديق يدعى طارق والذي توطدت علاقته به وأخذ يتردد على منزله.

وأضاف أن زوجته أقنعته بعد فترة مشاركة صديقه في مشروع تجارة الكرتون، مما دفعه لبيع أثاث المنزل، وعندما لم يكفي لاستكمال المبلغ أخبرته بأن عليه كتابة «إيصال أمانة على بياض» لصديقه للتمكن من مشاركته.

وتابع: «حينها ذهبت الزوجة للمحكمة متقدمة بشكوى ضده لتبديد منقولاتها التي باعها بموافقتها، وتم الحكم عليه بسنة سجن»، كما حررت وصديقه إيصال الأمانة بأنه أخذ منها مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى صديقي ولكنني استحوذت على المبلغ ولم أقم بتوصيله، واعتبرته المحكمة خائن للأمانة وقضت عليه بالحبس 4 سنوات، إلا أنه حصل على البراءة بعد استأناف الحكم لاقتناع المحكمة بانتفاء أركان جريمة الخيانة.

واستكمل قصته المأساوية، قائلا إن زوجته لم تكتف بهذا بل رفعت دعوى طلاق بالضرر للتخلص منه، حتى تكمل قصتها مع صديقه الذي اتخذته عشيقا، لتذل رجولته وتطعن شرفه، خصوصا وأنه تم فصله من العمل بسبب هذه القضايا.