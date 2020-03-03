10 آلاف ريال غرامة تأخير التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن هناك غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يتأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص، والذي قال فيه: " هل صحيح ان هناك غرامة تفرض على المكلف الذي لم يسجل في لدى هيئة الزكاة؟ وهل صحيح ان هناك غرامة بنسبة 2% تفرض على المكلف في حالة تأخر عن تقديم إقراره الزكوي او لم يقم بأداء مبلغ الزكاة؟" .

وأجاب حساب خدمة العملاء التابع للهيئة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " عزيزي مجاهد، وفقاً لما ينص عليه نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في حال تأخير التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يتم فرض غرامة بمقدار (10.000) ريال سعودي، أما فيما يخص التسجيل في الزكاة فإنه لا تترتب على الزكاة غرامات ".

وأضاف: " ‏‎وسعيًا منّا في تطوير آليات جباية الزكاة وتحقيق أهداف الهيئة تم طرح مشروع نظام جباية الزكاة للعموم، وتحقيقًا لتطلعاتكم يمكنكم مشاركتنا مقترحاتكم ومرئياتكم حتى تاريخ 31 مارس وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــا " .