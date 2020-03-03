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10 آلاف ريال غرامة تأخير التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
Views 1853
10 آلاف ريال غرامة تأخير التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن هناك غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يتأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص، والذي قال فيه: " هل صحيح ان هناك غرامة تفرض على المكلف الذي لم يسجل في لدى هيئة الزكاة؟ وهل صحيح ان هناك غرامة بنسبة 2% تفرض على المكلف في حالة تأخر عن تقديم إقراره الزكوي او لم يقم بأداء مبلغ الزكاة؟" .

وأجاب حساب خدمة العملاء التابع للهيئة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " عزيزي مجاهد، وفقاً لما ينص عليه نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في حال تأخير التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يتم فرض غرامة بمقدار (10.000) ريال سعودي، أما فيما يخص التسجيل في الزكاة فإنه لا تترتب على الزكاة غرامات ".

وأضاف: " ‏‎وسعيًا منّا في تطوير آليات جباية الزكاة وتحقيق أهداف الهيئة تم طرح مشروع نظام جباية الزكاة للعموم، وتحقيقًا لتطلعاتكم يمكنكم مشاركتنا مقترحاتكم ومرئياتكم حتى تاريخ 31 مارس وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــا " .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
M-512
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ❤🌷🥺 ، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسأل الله العلي أن يرحم كل نفس طيبة وتخاف {الله} عزوجل.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
M-512
يعلمها السواقة وهي بحظنه💔😂🤣🙈 ههخخخ، طيب روح للبر ولا روح لمكان نائي مو قدام الناس 🤡🙈🤣😭🤡