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مركبات الإسعاف تتحكم في الإشارات الذكية قبل الوصول إليها بالرياض

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
Views 1855
مركبات الإسعاف تتحكم في الإشارات الذكية قبل الوصول إليها بالرياض

الرياض (صدى):
أكد محمد القاسم، رئيس هيئة الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن قائدي مركبات الاسعاف بمقدورهم التحكّم بالإشارات قبل الوصول إليها، وذلك في مدينة الرياض؛ حيث أن هذه الاشارات ضمن أحد مشاريع الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنيّة مثل الأمانة وشركة "تحكم" منذ سنتين.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه يطلق على هذه الإشارات بـ "الذكيّة" لإتاحة الفرصة للتحكم بها من سيارات الهلال الأحمر؛ فيما بدأت مدينة الجبيل الصناعيّة ربط مركبات الإسعاف لديها بالإشارات المرورية على بعد مسافة محددة، بهدف تفادي قطع المركبات للإشارات، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار القاسم إلى توسع بنسبة 20% في عدد المراكز الاسعافية على مستوى المملكة، حيث وصلت عدد المراكز حتى الان 86 مركزاً، وقد حسنت هذه الزيادة سرعة الاستجابة في المدن الكبيرة، بالإضافة إلى تغطية بعض المحافظات التي كانت تنقصها الخبرة الإسعافية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
ابو عمار
ما شاء الله و تبارك
M-512
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه ❤🌷🥺 ، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اسأل الله العلي أن يرحم كل نفس طيبة وتخاف {الله} عزوجل.
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
M-512
يعلمها السواقة وهي بحظنه💔😂🤣🙈 ههخخخ، طيب روح للبر ولا روح لمكان نائي مو قدام الناس 🤡🙈🤣😭🤡