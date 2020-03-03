فهد بن عبد الله آل ثاني: تميم ذهب إلى الأردن لجلب الخضار والفاكهة!

ماجد القزيز (صدى):

كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، السر وراء زيارة الأمير تميم بن حمد للأردن الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ فهد: " بعد تفشي كرونا في إيران بات من الصعب استيراد الخضار من شريفة، واتضح لنا أن زيارة تميم إلى الأردن كانت لغرض جلب الخضار والفواكه " .

وتابع: " ستكون الأسعار أكثر إرتفاعاً بسبب إرتفاع تكاليف الشحن بالطائرات وستكون الأيام القادمة حبلى بالمصائب التي أبتلي بها شعب قطر، انتظروا " .

وفي سياق منفصل، انتقد ابن عم الأمير القطري، سياسة النظام، قائلا: " السلام وحفظ حقوق الإنسان في قطر مجرد شعارات، يجب أن تكون هناك أفعال ملموسة في الواقع وهذا لن يحدث مادام تنظيم الحمدين الإرهابي في السلطة " .

واختتم: " يجب أن تفهم هذه العصابة أن الجميع يعلمون بتفشي الفساد بالأدلة والحقائق، زمن الترقيع إنتهى و الشق أكبر من الرقعة " .