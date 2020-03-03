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فهد بن عبد الله آل ثاني: تميم ذهب إلى الأردن لجلب الخضار والفاكهة!

عربية ودولية
Time منذ 35 دقيقة
Views 1806
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فهد بن عبد الله آل ثاني: تميم ذهب إلى الأردن لجلب الخضار والفاكهة!

ماجد القزيز (صدى):
كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، السر وراء زيارة الأمير تميم بن حمد للأردن الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ فهد: " بعد تفشي كرونا في إيران بات من الصعب استيراد الخضار من شريفة، واتضح لنا أن زيارة تميم إلى الأردن كانت لغرض جلب الخضار والفواكه " .

وتابع: " ستكون الأسعار أكثر إرتفاعاً بسبب إرتفاع تكاليف الشحن بالطائرات وستكون الأيام القادمة حبلى بالمصائب التي أبتلي بها شعب قطر، انتظروا " .

وفي سياق منفصل، انتقد ابن عم الأمير القطري، سياسة النظام، قائلا: " السلام وحفظ حقوق الإنسان في قطر مجرد شعارات، يجب أن تكون هناك أفعال ملموسة في الواقع وهذا لن يحدث مادام تنظيم الحمدين الإرهابي في السلطة " .

واختتم: " يجب أن تفهم هذه العصابة أن الجميع يعلمون بتفشي الفساد بالأدلة والحقائق، زمن الترقيع إنتهى و الشق أكبر من الرقعة " .

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أحدث التعليقات

ابونايف
المشكله المصاب لو دخل البلد وين بيروح لهله وبينقل لهم المرض وبعدين الشيعه عندنا هذا نظامهم يطلعون ايران عن طريق دول الخليج ويرجعون ماحد درا عنهم غير هذا المصاب اللي فضحهم .
ابو عمار
سلامات يا ريم .. وما تشوفي شر ان شاء الله
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رحال
دوق دوق كتير موشكلة
جراح
اشوى ان الحكم مو بيدك انت وياه .. الله يشفيه ويخارجه ويكفينا شره محد يعرف وش سبب زيارته ووش الدوافع خلو جهات الاختصاص تحقق وفي القدر يطلعم الملاس