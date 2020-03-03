نورا المطيري تلقن إعلامي قطري درسًا: " ما شعورك والجنود الأتراك حولك؟ "

أبوظبي (صدى):

لقنت الكاتبة الإماراتية نورا المطيري، بوق تنظيم " الحمدين " جابر الحرمي درسًا، بعدما حاول مهاجمة الإمارات.

وكان الحرمي قد حاول السخرية من الكاتبة الإماراتية خلال حديثها عن خيانة قطر وتآمرها ضد الدول العربية، قائلا: " قطر لعبت فيكم، مستشفيات الأمراض النفسية ما بتشيلكم " .

وردت المطيري على الإعلامي القطري، قائلة: " مسكين يا جابر، وربي إنك مسكين وأنت تجلس في ناحية خربة معزولة يديرها نظام فاشل لم ينجح 20 عاما في نسج المؤامرات والمكائد والتخريب ولم ينجح الف يوم في الإصلاح والمصالحة ".

وأضافت: " كل ما نجح فيه هو استقبال الاحتلال العثماني، والإيراني ليستوطنوا الدوحة، ما هو شعورك حين ترى الجنود الأتراك حولك؟ " .

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