calendar

نورا المطيري تلقن إعلامي قطري درسًا: " ما شعورك والجنود الأتراك حولك؟ "

عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 2850
Comment 5
نورا المطيري تلقن إعلامي قطري درسًا: " ما شعورك والجنود الأتراك حولك؟ "

أبوظبي (صدى):
لقنت الكاتبة الإماراتية نورا المطيري، بوق تنظيم " الحمدين " جابر الحرمي درسًا، بعدما حاول مهاجمة الإمارات.

وكان الحرمي قد حاول السخرية من الكاتبة الإماراتية خلال حديثها عن خيانة قطر وتآمرها ضد الدول العربية، قائلا: " قطر لعبت فيكم، مستشفيات الأمراض النفسية ما بتشيلكم " .

وردت المطيري على الإعلامي القطري، قائلة: " مسكين يا جابر، وربي إنك مسكين وأنت تجلس في ناحية خربة معزولة يديرها نظام فاشل لم ينجح 20 عاما في نسج المؤامرات والمكائد والتخريب ولم ينجح الف يوم في الإصلاح والمصالحة ".

وأضافت: " كل ما نجح فيه هو استقبال الاحتلال العثماني، والإيراني ليستوطنوا الدوحة، ما هو شعورك حين ترى الجنود الأتراك حولك؟ " .

اقرأ أيضًا:

كاتبة إماراتية: كورونا لا يختلف عن الجزيرة كلاهما " فيروس خبيث "

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
Time منذ 29 دقيقة Views 1304
فهد بن عبد الله آل ثاني: تميم ذهب إلى الأردن لجلب الخضار والفاكهة!
فهد بن عبد الله آل ثاني: تميم ذهب إلى الأردن لجلب الخضار والفاكهة!
Time منذ 35 دقيقة Views 1801
سائح صيني بمصر يتنكر في زي " صعيدي " بسبب كورونا
سائح صيني بمصر يتنكر في زي " صعيدي " بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 622
نورا المطيري تلقن إعلامي قطري درسًا: " ما شعورك والجنود الأتراك حولك؟ "
نورا المطيري تلقن إعلامي قطري درسًا: " ما شعورك والجنود الأتراك حولك؟ "
Time منذ ساعة Views 2850
ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو
ميسي يواجه هجومًا لاذعًا بعد أداءه في الكلاسيكو
Time منذ ساعة Views 1710
مشاهد مروعة من مستودع جثث يكذب الأرقام التي أعلنتها إيران بشأن كورونا
مشاهد مروعة من مستودع جثث يكذب الأرقام التي أعلنتها إيران بشأن كورونا
Time منذ ساعتين Views 3129
إلزام النيابة بتعويض مقيم 370 ألف عن إيقافه خطأ
إلزام النيابة بتعويض مقيم 370 ألف عن إيقافه خطأ
Time منذ ساعتين Views 3518
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 3 ساعات Views 1989
رجل يحبس زوجته في الحمام لشكه في إصابتها بكورونا
رجل يحبس زوجته في الحمام لشكه في إصابتها بكورونا
Time منذ 3 ساعات Views 951
موظفو " تويتر " يعملون من المنزل خوفًا من كورونا
موظفو " تويتر " يعملون من المنزل خوفًا من كورونا
Time منذ 3 ساعات Views 1953

أحدث التعليقات

ابونايف
المشكله المصاب لو دخل البلد وين بيروح لهله وبينقل لهم المرض وبعدين الشيعه عندنا هذا نظامهم يطلعون ايران عن طريق دول الخليج ويرجعون ماحد درا عنهم غير هذا المصاب اللي فضحهم .
ابو عمار
سلامات يا ريم .. وما تشوفي شر ان شاء الله
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رحال
دوق دوق كتير موشكلة
جراح
اشوى ان الحكم مو بيدك انت وياه .. الله يشفيه ويخارجه ويكفينا شره محد يعرف وش سبب زيارته ووش الدوافع خلو جهات الاختصاص تحقق وفي القدر يطلعم الملاس