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ابن مساعد يصفع الحمدين بعد توقيع اتفاقية بين طالبان وأمريكا بالدوحة

الاخبار المحلية
Time منذ 3 ساعات
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ابن مساعد يصفع الحمدين بعد توقيع اتفاقية بين طالبان وأمريكا بالدوحة

ماجد القزيز (صدى):
سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من توقيع اتفاقية سلام بين حركة طالبان وأمريكا في الدوحة، لعلاقات تنظيم الحمدين المتعددة، ودعمها لكل ما هو إرهابي.

وقال ابن مساعد: " لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر ".

وتابع: " ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف " .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقعت بحضور وزير الخارجية، مايك بومبيو، وحركة طالبان الأفغانية، ممثلة بالملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، اتفاق إحلال سلام، بعد مرور أسبوع على اتفاق وقف العنف في البلاد.

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أحدث التعليقات

ابونايف
المشكله المصاب لو دخل البلد وين بيروح لهله وبينقل لهم المرض وبعدين الشيعه عندنا هذا نظامهم يطلعون ايران عن طريق دول الخليج ويرجعون ماحد درا عنهم غير هذا المصاب اللي فضحهم .
ابو عمار
سلامات يا ريم .. وما تشوفي شر ان شاء الله
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
رحال
دوق دوق كتير موشكلة
جراح
اشوى ان الحكم مو بيدك انت وياه .. الله يشفيه ويخارجه ويكفينا شره محد يعرف وش سبب زيارته ووش الدوافع خلو جهات الاختصاص تحقق وفي القدر يطلعم الملاس