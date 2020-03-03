ابن مساعد يصفع الحمدين بعد توقيع اتفاقية بين طالبان وأمريكا بالدوحة

ماجد القزيز (صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من توقيع اتفاقية سلام بين حركة طالبان وأمريكا في الدوحة، لعلاقات تنظيم الحمدين المتعددة، ودعمها لكل ما هو إرهابي.

وقال ابن مساعد: " لا شك أن توقيع الإتفاقية بين طالبان وأمريكا في دوحة الجميع حدثٌ مهم ولم يكن ليتم إلّا في قطر ".

وتابع: " ولو أرادت أمريكا مستقبلًا توقيع اتفاق مع جبهة النصرة أو القاعدة أو داعش أو بوكو حرام أو حتى الحشد الحشد الشعبي فلن يتم هذا إلّا في الدوحة للعلاقة المميزة التي تربط قطر بكل الأطراف " .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقعت بحضور وزير الخارجية، مايك بومبيو، وحركة طالبان الأفغانية، ممثلة بالملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، اتفاق إحلال سلام، بعد مرور أسبوع على اتفاق وقف العنف في البلاد.