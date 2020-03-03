تفاصيل تعرف منصور اليمني بخاطفة الدمام: " بدأ بمواساتها "

الدمام (صدى):

ظهرت معلومات جديدة حول قضية خاطفة الدمام، وكيفية تعارف الخاطفة " مريم " بشريكها في جرائم الخطف " منصور اليمني ".

وكشف الصحافي أبو طلال الحمراني، أن بداية تعارف منصور ومريم، بدأت عندما قدم الأول إلى الدمام عام 1416 هـ.

وأوضح الحمراني، أن أول لقاء بينهما كان في معرض سيارات، كان يعمل به شخص يدعى " مصطفى " كانت بينهما قصة حب لكنه توفى في مصر، وذهبت لأخذ صورته المعلقة بالمعرض.

ويقول الحمراني: طلبت مريم من منصور صورة مصطفى المعلقة في المعرض حيث كان يعمل به قبل وفاته " ،مضيفًا: " منصور عثر على ضالته حيث بدأ بمواساتها وتعرف عليها وكون معها علاقة، بدعي أنه زواج عرفي، وبدأ معها مشوار خطف الاطفال، الذي إنتهى منه مصطفى الذي اشترك في خطف القرادي " .

وأشار إلى أن منصور دخل المملكة في 1415هـ ، ما يجعله بريئًا من خطف القرادي عام 1414، لكن ملتصقه به تهمة العماري، والخنيزي.

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