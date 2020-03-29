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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة ضبط عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

Time منذ 54 دقيقة
Views 1758
Comment 4
بالفيديو.. لحظة ضبط عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

حمود العنزي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة ضبط عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية، مما أثار جدلا واسعا.

وتفصيلا، باشرت وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة تباشر بلاغ مواطن وتقف على عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية ومخالفات لنظام العمل والعمال.

وعلى الفور، أغلقت وزارة التجارة الموقع واستدعائهم لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

وسادت موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين في المملكة الذين طالبوا بتوقيع عقوبة صارمة ضد هؤلاء العمالة، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" يالله يحفظنا عمالة تخصصت في الغش والجشع في مخلتف المواد وخاصة المواد الغذائية ننتظر التشهير والعقوبات السريعة ".

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أحدث التعليقات

M-512
إذآ كانت جادة في كلامها م ألومها لو ترفع عليهم دعوى قضائية ضدهم في المحكمة ولكن م احد يعلم يمكن تمثل والله أعلم والله يكون في عونها إذآ كانت صادقة وينصرها عليهم.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب قول الحمد لله على السلامة وقدامكم العافية
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب قول الحمد لله على السلامة وقدامكم العافية
abdul
المعقمات افضل من الغسل بالماء والصابون ؟ لا اظن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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