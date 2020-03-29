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الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يكشف طريقة الحصول على الدعم بعد الإفصاح عن كامل المرتب

Time منذ ساعة
Views 1990
حساب المواطن يكشف طريقة الحصول على الدعم بعد الإفصاح عن كامل المرتب

علي القحطاني (صدى):
شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن كامل المرتب، متضمنًا البدلات والعلاوات، مع استثناء بدل غلاء المعيشة فقط.

ويأتي ذلك في رد خدمة المستفيدين بحساب المواطن على سؤال: " هل تعديل الراتب يشمل المكافأة بالراتب ودخل مكافأة الجودة والعوائد السنوية؛ حيث لا يوجد مسمى " بدلات " براتبي؟".

وقال المتابع في سؤاله:" أنا حين سجَّلت دخلت راتبي الأساسي..  وهل حساب المواطن مرتبط مع الجهات المالية ولا يحتاج أي تحديث حيث لم تأتِني رسالة تحديث؟ ".

وأوضح حساب المواطن:" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، ويستثنى منها بدل غلاء المعيشة فقط ".

ولفت حساب المواطن:" بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات/ يسار الصفحة)، و تعديل الدخل ثم الضغط على تعديل ثم حفظ ".

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أحدث التعليقات

M-512
إذآ كانت جادة في كلامها م ألومها لو ترفع عليهم دعوى قضائية ضدهم في المحكمة ولكن م احد يعلم يمكن تمثل والله أعلم والله يكون في عونها إذآ كانت صادقة وينصرها عليهم.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب قول الحمد لله على السلامة وقدامكم العافية
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب قول الحمد لله على السلامة وقدامكم العافية
abdul
المعقمات افضل من الغسل بالماء والصابون ؟ لا اظن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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