حساب المواطن يكشف طريقة الحصول على الدعم بعد الإفصاح عن كامل المرتب

علي القحطاني (صدى):

شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية الإفصاح عن كامل المرتب، متضمنًا البدلات والعلاوات، مع استثناء بدل غلاء المعيشة فقط.

ويأتي ذلك في رد خدمة المستفيدين بحساب المواطن على سؤال: " هل تعديل الراتب يشمل المكافأة بالراتب ودخل مكافأة الجودة والعوائد السنوية؛ حيث لا يوجد مسمى " بدلات " براتبي؟".

وقال المتابع في سؤاله:" أنا حين سجَّلت دخلت راتبي الأساسي.. وهل حساب المواطن مرتبط مع الجهات المالية ولا يحتاج أي تحديث حيث لم تأتِني رسالة تحديث؟ ".

وأوضح حساب المواطن:" يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، ويستثنى منها بدل غلاء المعيشة فقط ".

ولفت حساب المواطن:" بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات/ يسار الصفحة)، و تعديل الدخل ثم الضغط على تعديل ثم حفظ ".