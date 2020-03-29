رئيس الاتحاد الإيطالي يشيد بموقف يوفنتوس بعد تخفيض الرواتب

وكالات (صدى):

أعرب جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن سعادته بقرار نادي يوفنتوس بقبول لاعبيه ومسؤوليه تخفيض رواتبهم في ظل تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر يوفنتوس إيقاف رواتب لاعبي الفريق والمدير الفني ماوريتسيو ساري حتى يونيو المقبل، كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار المالي للنادي خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها كرة القدم الإيطالية.

وقال : "الاتفاق الذي توصل إليه يوفنتوس هو مثال للنظام بأكمله"، مضيفا "أشكر جيورجيو كيليني قائد الفريق، وزملاؤه وماوريتسيو ساري لأنهم وضعوا المصالح العامة في صميم محادثاتهم مع النادي وهو التعاون الذي يأمل اتحاد الكرة الإيطالي في تحقيقه هذه الأيام".

وتاعب جرافينا "تمثل الوحدة والتضامن في عالم كرة القدم أول استجابة كبيرة لحالة الطوارئ التي نمر بها ، وربما يصبح هذا الأمر أكثر خطورة إذا لم نستأنف اللعب قريبًا".

واختتم رئيس اتحاد الكرة الإيطالي حديثه قائلا "فقط من خلال مساهمة جميع الأبطال، وقيام كل منهم بدوره، سنجعل كرة القدم أقوى".