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رئيس الاتحاد الإيطالي يشيد بموقف يوفنتوس بعد تخفيض الرواتب

Time منذ 48 دقيقة
Views 1402
رئيس الاتحاد الإيطالي يشيد بموقف يوفنتوس بعد تخفيض الرواتب

وكالات (صدى):
أعرب جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن سعادته بقرار نادي يوفنتوس بقبول لاعبيه ومسؤوليه تخفيض رواتبهم في ظل تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر يوفنتوس إيقاف رواتب لاعبي الفريق والمدير الفني ماوريتسيو ساري حتى يونيو المقبل، كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار المالي للنادي خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها كرة القدم الإيطالية.

وقال : "الاتفاق الذي توصل إليه يوفنتوس هو مثال للنظام بأكمله"، مضيفا "أشكر جيورجيو كيليني قائد الفريق، وزملاؤه وماوريتسيو ساري لأنهم وضعوا المصالح العامة في صميم محادثاتهم مع النادي وهو التعاون الذي يأمل اتحاد الكرة الإيطالي في تحقيقه هذه الأيام".

وتاعب جرافينا "تمثل الوحدة والتضامن في عالم كرة القدم أول استجابة كبيرة لحالة الطوارئ التي نمر بها ، وربما يصبح هذا الأمر أكثر خطورة إذا لم نستأنف اللعب قريبًا".

واختتم رئيس اتحاد الكرة الإيطالي حديثه قائلا "فقط من خلال مساهمة جميع الأبطال، وقيام كل منهم بدوره، سنجعل كرة القدم أقوى".

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أحدث التعليقات

مريض
والفسقان هذا يصيبه مرض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.

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