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الأعداد السابقة للصحيفة

أمطار على حائل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1450
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أمطار على حائل

حائل (صدى):
هطلت عصر اليوم أمطاراً متوسطة على حائل, وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها سالت على إثرها الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
شمالي تبوك الورد
يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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