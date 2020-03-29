أمطار على حائل

حائل (صدى):

هطلت عصر اليوم أمطاراً متوسطة على حائل, وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها سالت على إثرها الشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.