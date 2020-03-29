توصيات لنادي ⁧الشباب⁩ بعد الإجتماع بالفيديو 

نواف السالم (صدى):

عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه " عن بعد " مساء السبت برئاسة الأستاذ خالد البلطان وقد خرج بالعديد من القرارات والتوصيات.

وتضمنت التوصيات الآتي:" أولا.. أثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في محاربة فيروس كورونا المنتشر عالمية وذلك في سبيل حفظ ورعاية أبناء الوطنوالمقيمين عليه.

وأشاد المجلس بالدعم الذي تجده الأندية الرياضية من سمو وزير الرياضة لتقوم بدورها ولتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين ووجه المجلس بالغ الشكر والتقدير لأبطال الصحة على كل ما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل مكافحة هذه الجائحة.

ثانيا.. تكليف الأستاذ فهد الشعلان رئيسا تنفيذيا للنادي وتكليف الأستاذ عبدالله الفارس

ثالثا: مواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي الإدارية والرياضية بما يتماشى مع الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وذلك بالتنسيق مع شركة الصيانة.

رابعا.. الإستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية وجميع إدارات النادي عن بعد.

خامسا: توجيه إدارة كرة القدم على العمل بتطبيق التمارين الرياضية للاعبي الفريق الأول لكرة النشاط الرياضي عن بعد بواسطة تقنية الفيديو والمعتمدة من قبل السيد لويس جارسيا رئيس الجهاز الفني لكرة القدم وتحت إشرافه وذلك ابتداء من اليوم الأحد.

سادسا.. نظرا للمتغيرات الطارئة على العمل بتطبيق التمارين التي يعيشها العالم أجمع، وإيقاف النشاط الرياضي تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المالية في سبيل خفض وتقليل المصروفات وإعادة أولويات ميزانية النادي حتى إنفراج الظرف الراهن.

سابعا.. المتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما يرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد

توقف النشاط الرياضي.

ثامنا.. الحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الراهنة، وكذلك استمرار البرامج والرسائل التوعوية التي تبث عبر قنوات النادي الإعلامية.

تاسعا.. تم الإطلاع على تقرير الشركة المنفذة لأعمال الإنارة في الملعب الرئيسي لكرة القدم لتتلائم مع المتطلبات والشروط لإقامة المباريات حيث تم إنهاء جميع الأعمال ولم يتبق إلا الاستلام الرسمي لها.