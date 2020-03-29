شاهد.. قطر تحتجز مجموعة من البحرينيين في المطار وسط ظروف إنسانية سيئة

نايف القزيز (صدى):

رصد مقطع فيديو مجموعة من كبار السن البحرينيين قادمين من إيران يتذمرون من احتجازهم في قطر، بعد تعليق الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقى انتشارا واسعا بين متداوليه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يروج فيه أبواق الحمدين بالدوحة بأن السلطات القطرية تستقبل مجموعة مواطنين بحرينيين في قطر و يقيمون بأرقى الفنادق، وهذا الفيديو يثبت كذب وادعاءات الحمدين بأن المواطنين البحرينيين عالقين في المطار وسط ظروف إنسانية سيئة.

وانتشرت صور للعمالة في الحجر الصحي في إحدى المساحات الفاضية في بر الدوحة يرمونهم، حيث يفتقرون لأبسط حقوق الإنسان في معاملتهم.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول نية السلطات البحرينية في إجلاء رعاياها العالقين في قطر وهم 31 بحرينيًا، حيث دعت الدوحة إلى التوقف عن التدخل في الترتيبات التي تتخذها المنامة.

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