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الأعداد السابقة للصحيفة

قانوني يوجه صدمة للنادي الأهلي

Time منذ ساعتين
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قانوني يوجه صدمة للنادي الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
وجّه القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الفيفا، اليوم الأحد، صدمة للنادي الأهلي.

وجاء ذلك بعد تقدمه بطعن إلى المحكمة الرياضية “الكاس” ضد قرار الفيفا ونادي سانتوس لاجونا المكسيكي بإلزام الأهلي بدفع 7.5 ملايين دولار أمريكي، كمستحقات متأخرة في صفقة انتقال دجانيني تافاريس من النادي المكسيكي للراقي.

وقال الأمير: “استئناف الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات الدولية بسبب تأخر دفع المستحقات ما هو إلا شراء لبعض الوقت؛ وبالرغم من ذلك فإن ذلك الشراء للوقت سوف يكون مكلفًا ماديًا وسوف تضاف غرامات تأخير وكذلك أتعاب المحاماة من قبل كاس وبذلك سوف ترتفع الغرامة إلى تقريبًا ١.١ مليون دولار”.

وكان الأهلي قد لجأ لمحكمة التحكيم الرياضية، للطعن ضد طلب نادي سانتوس والفيفا، لكن المفاجأة هي تصريحات دانتي إليزالدي رئيس نادي سانتوس لاجونا الذي قال بأن فريقه يملك الأدلة التي تجعله يفوز بالقضية في المحكمة الرياضية ضد الأهلي.

كما أكد رئيس نادي سانتوس أن الأهلي سيدفع الـ7.5 مليون دولار إضافة إلى دفع 10%، وهي غرامة تأخير والمقدرة بـ745 ألف دولار.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
شمالي تبوك الورد
يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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