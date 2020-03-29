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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تأثير كورونا على أشعة الصدر خلال 5 أيام

Time منذ 3 ساعات
Views 3364
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شاهد.. تأثير كورونا على أشعة الصدر خلال 5 أيام

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، تأثير فيروس كورونا على اشعة الصدر خلال خمسة أيام.

ونشر النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لأشعة الصدر موضحا "اليوم الأول على يسار القارئ، واليوم الخامس على يمين القارئ.

وقال الدكتور : مازال الطب يدرس ردود الفعل المناعية لهذا الفيروس،نتوقع أن المصاب تتكون لديه مناعة من الإصابة مرة أخرى لكن لا نعلم: ماهو طول تلك المناعة؟ هل هي أبدية أو مؤقتة؟ هل يغير الفيروس تركيبه الجيني ثم يهاجم مرة أخرى؟ الموضوع مازال تحت البحث.

وأضاف : السبب في الحظر الدولي المنزلي كسر سلسلة انتشار الفيروس السريعة، وهو اهم خطوة في التحكم في انتشار الوباء، وهي فكرة معروفة وقديمة كانت تستخدم ايام الطاعون.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
شمالي تبوك الورد
يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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