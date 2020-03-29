شاهد.. تأثير كورونا على أشعة الصدر خلال 5 أيام

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، تأثير فيروس كورونا على اشعة الصدر خلال خمسة أيام.

ونشر النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لأشعة الصدر موضحا "اليوم الأول على يسار القارئ، واليوم الخامس على يمين القارئ.

وقال الدكتور : مازال الطب يدرس ردود الفعل المناعية لهذا الفيروس،نتوقع أن المصاب تتكون لديه مناعة من الإصابة مرة أخرى لكن لا نعلم: ماهو طول تلك المناعة؟ هل هي أبدية أو مؤقتة؟ هل يغير الفيروس تركيبه الجيني ثم يهاجم مرة أخرى؟ الموضوع مازال تحت البحث.

وأضاف : السبب في الحظر الدولي المنزلي كسر سلسلة انتشار الفيروس السريعة، وهو اهم خطوة في التحكم في انتشار الوباء، وهي فكرة معروفة وقديمة كانت تستخدم ايام الطاعون.