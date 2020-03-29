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بالصور.. "العدل" تُطلق 8 خدمات إلكترونية

Time منذ ساعتين
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بالصور.. "العدل" تُطلق 8 خدمات إلكترونية

الرياض (صدى):
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على ضرورة وأهمية مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد لمعالي وزير العدل مع قيادات ومسؤولي الوزارة، لمناقشة خطط مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتابع معالي سير عمل الخدمات المقدمة عن بعد والتي تشمل منظومة خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها والتي تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

وقال معالي وزير العدل إن منظومة الخدمات العدلية عن بعد تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أعلنت عنها الدولة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والعمل لسرعة إتاحة جميع الخدمات العدلية عن بعد.

وأشار معاليه إلى أن البنية التقنية للوزارة التي عملت على بنائها خلال الأعوام الماضية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمةً لهم، ستكون المرتكز الأهم بإذن الله لنجاح العمل العدلي عن بعد.

وأطلقت الوزارة ضمن منظومة خدماتها عن بعد العديد من الخدمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونياً دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

إضافة إلى خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني التي تتيح نقل الملكية العقارية في عملية إلكترونية متكاملة وخدمة إصدار الوكالات عن بعد لجميع الأنواع وخدمة منصة تراضي الرقمية لتقديم خدمات الصلح عن بعد، إضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستفيدين طلب أي إجراء غير متاح ضمن قائمة خدمات أطراف التنفيذ عبر بوابة ناجز، إضافة للخدمات الإلكترونية المتاحة سابقاً عبر البوابة الإلكترونية.

قدم معالي وزير العدل في نهاية الاجتماع شكره لمنسوبي وزارة العدل لجهودهم خلال الفترة الماضية وسرعة استجابتهم للعمل عن بعد وحرصهم وتفانيهم في خدمة المستفيدين .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
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Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
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يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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