وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية بالرياض وجدة 

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة في الرياض، وجدة، بالمسميات التالية (مسؤول دعم المبيعات، ومسؤول أول التوقعات والأداء).

واشترطت الشركة في وظيفة مسؤول دعم المبيعات (جدة) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، بينما اشترطت في وظيفة مسؤول أول التوقعات والأداء (الرياض) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

وأبانت أنها بحاجة إلى مسؤول دعم المبيعات بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/03/29م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.