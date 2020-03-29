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الأعداد السابقة للصحيفة

الاتفاق يطلق مسابقة "كلنا مسؤول" بجوائز نقدية تبلغ 18 ألف ريال

Time منذ 3 ساعات
Views 1859
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الاتفاق يطلق مسابقة "كلنا مسؤول" بجوائز نقدية تبلغ 18 ألف ريال

ماجد محمد (صدى):
أطلقت المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق، مسابقة تحت عنوان “كلنا مسؤول” للقضاء على فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتتلخص فكرة المسابقة بصناعة الأسرة فيديو اجتماعي توعوي في المنزل وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد والأفكار المفيدة والممتعة للبقاء في المنزل بحيث لايتعدى الفيديو 120 ثانية.

ومن جهته أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق هذلول البريك بأن مسابقة النادي تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي من خلال محتوى إبداعي من صنع الأسرة بشرط أن يكون داخل المنزل، مبيناً بأن النادي قد رصد جوائز نقدية بقيمة 18 ألف ريال مقسمة على 6 فائزين منهم 3 مشتركين في تويتر و3 آخرين في الأنستغرام، بواقع 3 آلاف لكل فائز موضحاً إن آلية الاختيار ستكون خاضعة للجنة المشرفة على المسابقة وللمحتويات التي ستحظى على الأكثر إعجاباً في تويتر والانستغرام.

وأشار الهذول بأن المجال مفتوح لكل المبدعين في المملكة سواء للمواطنين والمقيمين بحيث سيكون آخر موعد استلام المشاركات على حساب النادي الرسمي يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وقال الهذلول حول شروط المسابقة :” يجب أن تكون معلومات المحتوى واضحة ودقيقة مصادقة لإرشادات وزارة الصحة، وأن يكون تصوير الفيديو في المنزل، كما يشترط أن يكون المشارك متابع لحساب النادي الرسمي مع عمل إعادة تغريدة للمسابقة، ولن تقبل أي مشاركة ما لم يرفق المحتوى بهاشتاق مسابقة كلنا مسؤول” .

Time واتساب

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
شمالي تبوك الورد
يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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