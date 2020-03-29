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"سكني" يطلق مشروعين جديدين في جدة يوفران أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

Time منذ 3 ساعات
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"سكني" يطلق مشروعين جديدين في جدة يوفران أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

جدة (صدى):
أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعين سكنيين جديدين تحت الإنشاء في محافظة جدة، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفران 8083 وحدة سكنية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى 14 مشروعاً توفر 63 ألف وحدة متنوعة، يأتي ذلك استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار، وخيارات سكنية متنوعة تلائم جميع احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (هنا)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة على جميع الاستفسارات حول المشروعين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن مشروع "أبحر بارك" يقع في شمال محافظة جدة عند تقاطع شارعي الملك سعود والأمير عبدالله الفيصل، ويوفر 8000 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,145 مليون متر مربع، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء 125-256 متر مربع للوحدة السكنية، وتبدأ أسعارها من 406 ألف ريال وبأقساط شهرية (1355 ريال).

كما أشار "سكني" إلى أن المشروع الآخر "قرية موجان" الواقع شمال محافظة جدة على مساحة إجمالية تبلغ 28,300 متر مربع يضم 83 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا ينفذها القطاع الخاص، بسعر يبدأ من 950,160 ريال، وبقسط شهري يبدأ من (3167 ريال) فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 225-308 متر مربع.

وأكّد برنامج "سكني" أن هذين المشروعين يمتازان بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنهما يأتيان امتداداً لنحو 70 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار برنامج "سكني" لتوفير مزيد من المشاريع والمخططات خلال الفترة المقبلة لتوفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -، مبيّناً أن "سكني" سيواصل طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف السويلم أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتاً إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله مالي فيه تويتر ذا لكن ايش الفايده لما ينتحل شخصيه وهو عارف ان الجهات بتجيبه لو سوا لط
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
عهود الحضرمي
سلمت اناملك .. فخورين جدا فيك استمري ربي يوفقك وللأعلى باذن الله بالدنيا والاخره 💕
واضح*** وصريح***
Can بالإم Can أفضل مما Can --------------- أي الأقربون أولى بالمعروف.
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يافهد الروقي مجالك معروف اترك عنك الرياضة لاهلها ولامجالك معروف وسلامت فهمك مايكفيك يوم قال الامير ماعرفك بقناة الكاس

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