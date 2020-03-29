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تمديد تأشيرات العودة والزيارة للمقيمين

Time منذ 16 دقيقة
Views 1319
تمديد تأشيرات العودة والزيارة للمقيمين

الرياض (صدى):
وافقت الجهات المختصة، على تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة ولم يتمكنوا من العودة إليها.

وكشفت مصادر لـ " صدى "، أن الجهات المختصة قررت تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة ولم يتمكنوا من العودة إليها قبل انتهاء تأشيراتهم وذلك بعد أن تعلن وزارة الصحة في المملكة عن انتهاء وباء فيروس كورونا.

كما أكدت المصادر، عن تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين الموجودين في المملكة حتى تاريخ 30 أبريل القادم، بعد تسديد الرسوم المستحقة نظاما ويعفون من الغرامات المالية ذات الصلة، فيما سينتهي العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة في المملكة عن انتهاء الوباء كليا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب الله يوفقهم
ابو عمار
تستاهل ما جاها الهبلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالتوفيق
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يوفقهم ويرزقهم
ابو عمار
يستاهلون ما جاهم

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