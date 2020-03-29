تمديد تأشيرات العودة والزيارة للمقيمين

الرياض (صدى):

وافقت الجهات المختصة، على تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة ولم يتمكنوا من العودة إليها.

وكشفت مصادر لـ " صدى "، أن الجهات المختصة قررت تمديد تأشيرة العودة للمقيمين الأجانب الذين غادروا المملكة ولم يتمكنوا من العودة إليها قبل انتهاء تأشيراتهم وذلك بعد أن تعلن وزارة الصحة في المملكة عن انتهاء وباء فيروس كورونا.

كما أكدت المصادر، عن تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للمقيمين الموجودين في المملكة حتى تاريخ 30 أبريل القادم، بعد تسديد الرسوم المستحقة نظاما ويعفون من الغرامات المالية ذات الصلة، فيما سينتهي العمل بهذه الإجراءات بعد مضي 30 يوما من إعلان وزارة الصحة في المملكة عن انتهاء الوباء كليا.