نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة حارس منتخب تركيا السابق بكورونا 

Time منذ 55 دقيقة
Views 1427
إصابة حارس منتخب تركيا السابق بكورونا 

وكالات (صدى):
أوضحت زوجة حارس مرمى منتخب تركيا السابق لكرة القدم، روستو رتشبر أن زوجها نقل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت الزوجة أسيل في حسابها عبر موقع " إنستجرام ": " نقلنا زوجي روستو إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس كوفيد-19، فبعد أن كان كل شيء طبيعيا فوجئنا بظهور الأعراض سريعا عليه ".

وأشارت الزوجة إلى أن نتيجة فحصها جاءت سلبية وكذلك الحال بالنسبة لطفليها، حيث لعب روستو 120 مباراة مع منتخب تركيا وهو بذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في بلاده وقد تألق مع الفريق خلال تأهل تركيا لقبل نهائي كأس العالم 2002.

وكان روستو (46 عاما) لعب لأكثر من عقد لنادي فنربخشه التركي كما لعب لفترة قصيرة مع برشلونة الإسباني واعتزل اللعبة في 2012 بعد 5 أعوام مع بشيكتاش.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب الله يوفقهم
ابو عمار
تستاهل ما جاها الهبلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالتوفيق
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يوفقهم ويرزقهم
ابو عمار
يستاهلون ما جاهم

أخر الأخبار

شاهد.. توزيع سلال غذائية على الأحياء التي عليها منع تجول كامل بالمدينة
شاهد.. توزيع سلال غذائية على الأحياء التي عليها منع تجول كامل بالمدينة
Time منذ دقيقتين Views 1120
خطوات سهلة لإزالة الرائحة الكريهة من مكيف السيارة
خطوات سهلة لإزالة الرائحة الكريهة من مكيف السيارة
Time منذ 9 دقائق Views 1145
" تعليم عسير ": تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بُعد
" تعليم عسير ": تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بُعد
Time منذ 10 دقائق Views 1172
تمديد تأشيرات العودة والزيارة للمقيمين
تمديد تأشيرات العودة والزيارة للمقيمين
Time منذ 15 دقيقة Views 1309
خالد النمر: 30 % يمر عليهم الفيروس بسلام ولا يشعرون به
خالد النمر: 30 % يمر عليهم الفيروس بسلام ولا يشعرون به
Time منذ 18 دقيقة Views 1367
شاهد..القبض على أم تتباهى بتعنيف طفلتها وتوثق لحظة اتصالها بمحامية
شاهد..القبض على أم تتباهى بتعنيف طفلتها وتوثق لحظة اتصالها بمحامية
Time منذ 22 دقيقة Views 348
كف من شرطي لسيدة رفضت تسليم نفسها !
كف من شرطي لسيدة رفضت تسليم نفسها !
Time منذ 27 دقيقة Views 351
نهاية الهياط قدام الناس
نهاية الهياط قدام الناس
Time منذ 27 دقيقة Views 400
"الضمان الصحي" يلزم مزودي الخدمة المعتمدين بعلاج المشتبه بإصابتهم بكورونا
"الضمان الصحي" يلزم مزودي الخدمة المعتمدين بعلاج المشتبه بإصابتهم بكورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1303
مسن يطلق النار على رجل في محطة وقود
مسن يطلق النار على رجل في محطة وقود
Time منذ 28 دقيقة Views 297