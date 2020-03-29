إصابة حارس منتخب تركيا السابق بكورونا 

وكالات (صدى):

أوضحت زوجة حارس مرمى منتخب تركيا السابق لكرة القدم، روستو رتشبر أن زوجها نقل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت الزوجة أسيل في حسابها عبر موقع " إنستجرام ": " نقلنا زوجي روستو إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس كوفيد-19، فبعد أن كان كل شيء طبيعيا فوجئنا بظهور الأعراض سريعا عليه ".

وأشارت الزوجة إلى أن نتيجة فحصها جاءت سلبية وكذلك الحال بالنسبة لطفليها، حيث لعب روستو 120 مباراة مع منتخب تركيا وهو بذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في بلاده وقد تألق مع الفريق خلال تأهل تركيا لقبل نهائي كأس العالم 2002.

وكان روستو (46 عاما) لعب لأكثر من عقد لنادي فنربخشه التركي كما لعب لفترة قصيرة مع برشلونة الإسباني واعتزل اللعبة في 2012 بعد 5 أعوام مع بشيكتاش.