6360 دارسًا ودارسة يتلقون تدريبا عن بعد بمعهد الإدارة العامة

ونفذ المعهد عبر تطبيقه نظام التدريب الإلكتروني عن بعد " بلاك بورد" 5177 ساعة تدريبية، استفاد منها 6360 دارسا ودارسة بالبرامج الإعدادية استخدموا "البلاك بورد" حوالي 49264 مرة، وقام بتنفيذها 624 مدربا ومدربة ضمن 1060 مادة تدريبية.
الجدير بالذكر أنه ضمن خطته الاستباقية لرفع الطاقة الاستيعابية لأنظمة العمل، والتدريب عن بعد اتخذ معهد الإدارة العامة عددا من الإجراءات والخطوات المهمة؛ لتجهيز ولتهيئة أنظمة العمل عن بعد لمختلف فئات المستفيدين، بما يتوافق مع الاحتياجات المختلفة، حيث قام بتطوير أدلة استخدام أنظمة العمل، ونفذ عددا من ورش العمل الإلكترونية التعريفية.