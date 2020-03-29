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6360 دارسًا ودارسة يتلقون تدريبا عن بعد بمعهد الإدارة العامة

Time منذ ساعة
Views 1434
6360 دارسًا ودارسة يتلقون تدريبا عن بعد بمعهد الإدارة العامة

الرياض (صدى):
حقق معهد الإدارة العامة أداء مميزا منذ سريان تطبيق قرار العمل عن بعد في الفترة من 16 الى 26 مارس 2020 حيث بلغ عدد زوار منصة "إثرائي"- المنصة الكترونية لمبادرة "البرنامج الوطني للتدريب عن بعد"، أحد مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020- حوالي 74789 زائرا، و6070 مسجلا جديدا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المنصة بالبرامج والدورات الجديدة حوالي 28298 مستفيدا.

ونفذ المعهد عبر تطبيقه نظام التدريب الإلكتروني عن بعد " بلاك بورد" 5177 ساعة تدريبية، استفاد منها 6360 دارسا ودارسة بالبرامج الإعدادية استخدموا "البلاك بورد" حوالي 49264 مرة، وقام بتنفيذها 624 مدربا ومدربة ضمن 1060 مادة تدريبية.

الجدير بالذكر أنه ضمن خطته الاستباقية لرفع الطاقة الاستيعابية لأنظمة العمل، والتدريب عن بعد اتخذ معهد الإدارة العامة عددا من الإجراءات والخطوات المهمة؛ لتجهيز ولتهيئة أنظمة العمل عن بعد لمختلف فئات المستفيدين، بما يتوافق مع الاحتياجات المختلفة، حيث قام بتطوير أدلة استخدام أنظمة العمل، ونفذ عددا من ورش العمل الإلكترونية التعريفية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب الله يوفقهم
ابو عمار
تستاهل ما جاها الهبلا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بالتوفيق
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يوفقهم ويرزقهم
ابو عمار
يستاهلون ما جاهم

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