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«سكني» يُفعل تقنية «الدرونز» للكشف الاحترازي على العاملين

Time منذ ساعة
Views 1470
«سكني» يُفعل تقنية «الدرونز» للكشف الاحترازي على العاملين

الرياض (صدى):
أعلنت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن تفعيل تقنية " الدرونز " لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج " سكني " التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة للتأكد من سلامتهم.

ومن جانبه، قال المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية " الدرونز " في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية.

وأوضح مازن الداوود، أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، بالتزامن مع تقديم برنامج سكني للحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ونسولف
ابو محمد
استغفر الله .. .. درجة الهوس واصله حدها .. غسل الخضار باالصابون حكايه عجيبه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تعالي يختي تقهوي معي
حيران
شكلهم ما هيهدو غير لما يجيبو النا مصيبه . المفروض ترسلو طباخين للصين عشان تهدى شوي
ابو محمد
خير ان شاء الله ..

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