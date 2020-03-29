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«الصحة» : تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ ساعة
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«الصحة» : تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) منها 28 مرتبطة بالسفر و68 حالة مرتبطة بالمخالطة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 1299 حالة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل أربع حالات وفاة لمقيمين ليرتفع العدد لـ8 حالات وفيات، وتسجيل 29 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 66 حالة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ونسولف
ابو محمد
استغفر الله .. .. درجة الهوس واصله حدها .. غسل الخضار باالصابون حكايه عجيبه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تعالي يختي تقهوي معي
حيران
شكلهم ما هيهدو غير لما يجيبو النا مصيبه . المفروض ترسلو طباخين للصين عشان تهدى شوي
ابو محمد
خير ان شاء الله ..

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