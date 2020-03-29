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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض تقبض على مواطن وامرأة تباها بإقامة علاقة محرمة داخل فندق

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض تقبض على مواطن وامرأة تباها بإقامة علاقة محرمة داخل فندق

سعيد العجل (صدى):
بعدما نشرت "صدى" خبرًا من النيابة العامة تُفيد بالقبض على أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة بأحد فنادق الرياض، أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانًا بالواقعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، وتعاطي المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا إن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة.

وأضاف أنه تم القبض كذلك على (10) أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ونسولف
ابو محمد
استغفر الله .. .. درجة الهوس واصله حدها .. غسل الخضار باالصابون حكايه عجيبه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تعالي يختي تقهوي معي
حيران
شكلهم ما هيهدو غير لما يجيبو النا مصيبه . المفروض ترسلو طباخين للصين عشان تهدى شوي
ابو محمد
خير ان شاء الله ..

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