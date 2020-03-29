إعادة فتح طريق الأمير سلطان مع الملك خالد بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):

أعلنت امانة مكة المكرمة اليوم الأحد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمنطقة العزيزية الجنوبية .

وكانت الأمانة قد قامت بأعمال صيانة في الجسر ضمن خطتها لإصلاح وتحسين الطرق بالمنطقة .