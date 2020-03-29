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إعادة فتح طريق الأمير سلطان مع الملك خالد بمكة المكرمة
منذ ساعة
1566
مكة المكرمة (صدى):
أعلنت امانة مكة المكرمة اليوم الأحد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمنطقة العزيزية الجنوبية .
وكانت الأمانة قد قامت بأعمال صيانة في الجسر ضمن خطتها لإصلاح وتحسين الطرق بالمنطقة .
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ونسولف
ابو محمد
استغفر الله .. .. درجة الهوس واصله حدها .. غسل الخضار باالصابون حكايه عجيبه ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
تعالي يختي تقهوي معي
حيران
شكلهم ما هيهدو غير لما يجيبو النا مصيبه . المفروض ترسلو طباخين للصين عشان تهدى شوي
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
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