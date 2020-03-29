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أمير القصيم يُكرم مريم المطيري

Time منذ 16 دقيقة
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أمير القصيم يُكرم مريم المطيري

بريدة (صدى):
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، المواطنة مريم بنت حمد المطيري نظير مساهمتها الخيرية والوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بمحافظة عنيزة من خلال تسخير تطبيقها لتوصيل الطلبات بالمجان لطلبات الصيدليات لأهالي المحافظة، وتقديمها مجموعة طبية بالمجان للوقاية من فيروس كورونا التي هي عبارة معقمات وكمامات وقفازات.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بها، مشيداً سموه بجميع الأعمال الجليلة والمواقف الوطنية التي يقدمها أبناء هذا الوطن، منوهاً بما تقدمه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خلال ما يبذله القطاع الصحي من جهود لمواجهة جائحة كورونا لرفع مستوى وكفاءة الاحترازات الوقائية والجودة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين, مقدماً سموه شكره للمواطنة مريم المطيري على مبادرتها الوطنية الجليلة , سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لتجاوز جائحة مرض كورونا بكل نجاح واقتدار.

بدورها رفعت المواطنة مريم المطيري، أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم لهذه اللفتة، التي تظهر مدى حرص سموه على متابعة كل ما يقوم به أبناء وبنات الوطن الغالي من مبادرات اجتماعية وخيرية لتجاوز هذه الجائحة، مشيرة إلى أن ما قدمته هو لرد جزء من الجميل الذي قدمه الوطن لنا، وأن ما قدمته واجب وطني وبتعاون وتكاتف الجميع.

وكانت " صدى " قد نشرت مبادرة "المطيري" للوقاية من فيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو يوثق تصريحها بأن الوقت الحالي ليس وقت التجارة بل وقت رد الجميل للوطن.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ولعون يابلدية محايل يعني يوم انة بصق في السندوتش قبل كورونا عادي وتعهد وغرامة تدفع للبلدية ونصف ساعة يعاود فتح البوفية والمواطن المسكين المغلوب على أمره ليس لة الا الحسرة والمرض لو عارف ان وراة عقاب أقلها يرحل إلى بلادة لما تجرأ على هذا الفعل القذر والمشين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ألم يموت ناس بسبب وساخة المطاعم يابلدية محايل خافو ربكم
احمد
خبر مستفز
ابو شهاب
سبحان الحافظ
الأحساء
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومملكتنا الحبيبه قيادة وشعبآ في أحسن حال اللهم أمين 🌴
فاعل خير
المسلمين أولى

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