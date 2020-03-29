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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية (صور)

Time منذ 53 دقيقة
Views 1561
إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية (صور)

الرياض (صدى):
أطلقت بلدية محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق؛ حيث كشف رئيس البلدية بالمحافظة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات.

وأوضح المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا، لافتًا إلى أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية.

وأشار "الزايدي" إلى أن: " البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي للفيروس التاجي للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية ضد الفيروس " .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ولعون يابلدية محايل يعني يوم انة بصق في السندوتش قبل كورونا عادي وتعهد وغرامة تدفع للبلدية ونصف ساعة يعاود فتح البوفية والمواطن المسكين المغلوب على أمره ليس لة الا الحسرة والمرض لو عارف ان وراة عقاب أقلها يرحل إلى بلادة لما تجرأ على هذا الفعل القذر والمشين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ألم يموت ناس بسبب وساخة المطاعم يابلدية محايل خافو ربكم
احمد
خبر مستفز
ابو شهاب
سبحان الحافظ
الأحساء
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومملكتنا الحبيبه قيادة وشعبآ في أحسن حال اللهم أمين 🌴
فاعل خير
المسلمين أولى

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