إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية (صور)

الرياض (صدى):

أطلقت بلدية محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق؛ حيث كشف رئيس البلدية بالمحافظة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات.

وأوضح المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا، لافتًا إلى أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية.

وأشار "الزايدي" إلى أن: " البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي للفيروس التاجي للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية ضد الفيروس " .