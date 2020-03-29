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الأعداد السابقة للصحيفة

«ساما» تعلن عن تسهيلات وإعفاءات جديدة

Time منذ ساعة
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«ساما» تعلن عن تسهيلات وإعفاءات جديدة

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما " عن حزمة إجراءات احترازية جديدة لتخفيف من الآثار الإقتصادية للفيروس المستجد على القطاع المصرفي والعملاء والإقتصاد الوطني .

ومن المقرر تنفيذ الإجراءات التالية :

1-دعم وتمويل القطاع الخاص سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية لتمكينهم من الاستمرارية واعتماد وتنفيذ خطط العملاء من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف .

2- توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.

3-إعفاء جميع العملاء من تلك الرسوم ""إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ،و انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، لمدة ستة أشهر على الأقل .

4- مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً .

5- إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ولعون يابلدية محايل يعني يوم انة بصق في السندوتش قبل كورونا عادي وتعهد وغرامة تدفع للبلدية ونصف ساعة يعاود فتح البوفية والمواطن المسكين المغلوب على أمره ليس لة الا الحسرة والمرض لو عارف ان وراة عقاب أقلها يرحل إلى بلادة لما تجرأ على هذا الفعل القذر والمشين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ألم يموت ناس بسبب وساخة المطاعم يابلدية محايل خافو ربكم
احمد
خبر مستفز
ابو شهاب
سبحان الحافظ
الأحساء
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومملكتنا الحبيبه قيادة وشعبآ في أحسن حال اللهم أمين 🌴
فاعل خير
المسلمين أولى

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